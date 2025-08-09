Вашингтон неслучайно был избран местом проведения исторической встречи между лидерами Азербайджана, США и Армении, а также подписания ряда важных двусторонних и трехсторонних документов: США – сильнейшая мировая держава, администрация Дональда Трампа проявляет равновесный подход в отношении Баку и Еревана. Кроме того, на фоне стремительно ухудшающихся связей Азербайджана и Армении с Россией, применяющей далекие от добрососедства методы давления на обе республики, американские инициативы выглядят более взвешенно, предметно и конструктивно.

Такого мнения придерживаются эксперты, с которыми Minval Politika побеседовал на тему последних событий в Вашингтоне.

Политолог, профессор, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов заявил, что очень надеется, что, в целом, роль такого государства, как США, которые являются единственной суперсилой на данный момент в международной системе станет окончательной в созидании конструктивизма и формирования региона Южного Кавказа.

«Дело в том, что непосредственным детонатором возможного взрыва в регионе является Россия. Здесь еще и есть гарантия того, что США могут дать гарантии безопасности как Азербайджана, так и Армении. Не секрет, что отношения этих стран с Россией резко испортились. И в этом моменте стоит отметить, что диверсии со стороны России могут продолжиться. Но Россия обычно показывает силу с неравными ей государствами, а вот как раз в адрес США негативной реакции она выдать не посмеет. Что касается самого Дональда Трампа, то он действительно желает, чтобы такого рода конструктивные решения имели рациональную основу. Ведь если сравнить с администрацией Байдена, то в тот период, как всем известно, с Азербайджаном отношения были испорчены, поскольку они вообще не слышали и не слушали Баку. Администрация же Трампа услышала обе стороны, был предложен двусторонний формат в Абу-Даби, где были устранены разногласия, после чего стала возможной встреча в США», — сказал политолог.

Касательно Поправки №907 он отметил, что она заморожена сроком на один год, а не отменена. Большого значения она для Азербайджана не имеет, поскольку даже суммы, которые предоставляются в ее рамках, для азербайджанской экономики незначительные и даже эта помощь больше нужна самим Штатам, считает он. Это больше символика, показатель восприятия США Азербайджана.

«Говоря об ударах РФ по газовой инфраструктуре SOCAR в Украине, стоит подчеркнуть, что это позорно и мелочно. Там есть тяжело раненые сотрудники объекта — это печально, конечно. Но структура SOCAR все восстановит и продолжит работать. Считаю, что это все же четкий месседж относительно того, что происходит в Вашингтоне. Возможно, что подобные действия со стороны России, которая падает в глазах мирового сообщества все ниже и ниже, будут продолжаться. Что касается Ирана, то он находится в выжидательной позиции, как и Россия. Они дадут реакцию о том, что поддерживают мир на Южном Кавказе, даже если они не искренни в этом, то в открытую об этом не заявляют. Учитывая, что Иран безостановочно заявлял, что он против любого коридора на Южном Кавказе, то у ИРИ не хватит сил для того, чтобы как-то противостоять. Но они доигрались до того, что у их границ появится американская компания, которая приходит на 99 лет. Это, кстати, случилось в том числе и по причине недальновидной политики Ирана.

Как будет разбираться Армения с российскими пограничниками – это их личное дело, нас это мало волнует. В целом, мы знаем, что есть процесс того, что постепенно пограничники РФ – в Звартноце, на границе с Ираном и Турцией – стали отходить, а на их место приходят армянские. Думаю, что для них это не так категорично. Если говорить об ФСБ России, которые должны были разместиться вдоль Зангезурского коридора, то теперь это проблема даже не Армении, а США. А компания США сумеет найти тому решение», — заключил Ибрагимов.

Глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов отметил, что достигнутые в Вашингтоне договоренности были выработаны в двустороннем формате, согласованы в двустороннем формате и приняты в офисе президента США. Это было сделано таким образом, потому что США являются наиболее сильным государством, а подходы новой администрации к мирному процессу сбалансированы, что и было продемонстрировано во время совместного заявления для прессы, когда американский президент Трамп очень осторожно выбирал формулировки, был максимально тактичен в отношении двух лидеров.

«Это нужно Трампу в его политической карьере — продемонстрировать, что он играет миротворческую роль с одной стороны, с другой стороны, присутствует тема Нобелевской премии мира, в-третьих, тут имеются и геополитические цели США на евразийском континенте. Поэтому, как и лично у Трампа, так и в целом у США есть свои интересы, и при сбалансированном подходе к мирному процессу достижение таких результатов становится возможным. Без заморозки 907-й поправки было невозможно что-либо подписывать в двустороннем формате между США и Азербайджаном», — сказал Мамедов.

По его словам, президент Азербайджана особо подчеркнул элемент того, что на протяжении долгого времени 907-я поправка замораживалась на один год, что находится в полномочиях президента США. А общая ликвидация этой поправки требует консолидированной позиции президента, сената и конгресса США — это очень сложный процесс, но не невозможный.

«Думаю, насколько глубоко будут развиваться американо-азербайджанские связи, насколько глубоко будет продвигаться армяно-азербайджанская нормализация, настолько больше станет шансов ликвидировать эту поправку в течение нескольких лет. Что касается реакции России и атаки на станцию SOCAR в Одесской области, то стоит обратить внимание на то, что в самой РФ всегда заявляют, что она использует высокоточное оружие, соответственно, удары по газовой инфраструктуре в Украине, особенно являются намеренным шагом. Это своего рода элементы давления на Азербайджан. Здесь сказывается и сложный двусторонний период, и раздражение России вчерашними мероприятиями. Но это не может изменить позиции Азербайджана в отношениях с РФ. С другой стороны, ту инерцию, которая наблюдается в азербайджано-армянской нормализации, очень сложно остановить со стороны Москвы в нынешних условиях и в ближайшей перспективе. Поэтому эти удары показывают, что других методов воздействия у России нет, либо они малоэффективны.

Наиболее остро демонстративная реакция на соглашения по коммуникациям будет исходить больше от Ирана, нежели от России, поскольку сегодня РФ ведет активно переговоры с США и там не захотят портить настроение президенту Трампу, тем более что Путин уже больше полугода ищет возможности провести двустороннюю встречу с американским лидером. Россия же сконцентрируется в направлении влияния на внутреннюю политику и здесь, как в Армении, так и в Азербайджане эффективность этих действий и давления на очень низком уровне. Что касается Ирана, то и там ресурсная база на низком уровне. Иран сделал ставку в нашем регионе на Армению, на правительство Пашиняна и сейчас, думаю, наступит большое разочарование. Однако то, какой инфраструктурой обладает Иран в Армении – это генконсульство в Гафане, подряды на строительство автомобильной дороги в том же самом регионе — в Армении это считают достаточным для того, чтобы Иран был удовлетворен обладаемой позицией. Максимум, что может Иран, это провести еще какие-нибудь учения, но это уже никого не пугает!», — сказал политолог.

Но при этом, он считает, что может оказываться дипломатическое давление, и тогда испортятся отношения с правительством Пашиняна. Участвовать во внутриполитической жизни Армении у Ирана нет соответствующих ресурсов: «Думаю, что ближайшие несколько месяцев мы будем переживать период турбулентности. Москва и Тегеран должны будут вынужденно адаптироваться к новым реалиям, которые формируются сейчас в армяно-азербайджанской повестке, фундамент которому был заложен в Вашингтоне».

«Что касается присутствия РФ в Армении, то тут следует понимать, что в Армении есть российские ВС – военная база в Гюмри, которая находится в подчинении Министерства обороны РФ, а пограничники находятся в подчинении ФСБ РФ. Это важный элемент, ведь насчет военной базы вопрос Армения не поднимает, поскольку это момент межгосударственного сотрудничества в оборонной сфере, а что касается пограничников, то их нахождение обусловлено просьбой со стороны Армении помочь в защите своих границ. Первый раз Пашинян уже апробировал этот вопрос, отправив письмо Путину с благодарностью за то, что они исполняли эту функцию на контрольно-пропускных пунктах и информированием о том, что уже на нынешнем этапе Армения может выполнять эту функцию самостоятельно. Наряду с этим, Хартия о стратегическом партнерстве, подписанная между США и Арменией, подразумевает помощь США в формировании и усилении пограничной службы Армении. В этом отношении в Армении проводится определенное действие по увеличению численности личного состава Погранвойск. Насколько быстро все это будет происходить, от этого зависит второй этап – выражение благодарности от правительства Армении России за то, что все еще на границе с Турцией и Ираном находятся российские пограничники с дальнейшим уведомлением о том, что отныне Армения это может делать самостоятельно с просьбой покинуть территорию республики», — резюмировал Мамедов.