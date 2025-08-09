Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сомневается, что Армения исключит из Конституции территориальные претензии к Азербайджану.

«Не сомневаюсь, что при изменении Конституции Армении — а сама армянская сторона заявляет о необходимости таких изменений — территориальные претензии к Азербайджану будут оттуда исключены. В противном случае это будет, в первую очередь, проявлением неуважения к Соединённым Штатам Америки», — заявил президент в интервью азербайджанским СМИ в Вашингтоне.

«Потому что все знают, и нашу позицию понимают практически все ведущие международные акторы, включая Соединённые Штаты Америки. Потому что, когда подписывается мирное соглашение, все вопросы должны быть решены, и из него должны быть исключены необоснованные территориальные претензии к нам. Поэтому у меня нет никаких сомнений по этому вопросу», — подчеркнул Ильхам Алиев.