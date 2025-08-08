Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Румынии Никушору Дану письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Иона Илиеску.

«Уважаемый господин Президент,

Я был глубоко опечален известием о смерти Иона Илиеску, бывшего президента Румынии и видного государственного деятеля.

Ион Илиеску внёс большой вклад в установление и развитие отношений между Азербайджанской Республикой и Румынией, в укрепление дружественных и партнерских отношений. Он неоднократно посещал Азербайджан. Я всегда вспоминаю свои встречи с ним с самыми приятными впечатлениями.

Выражаю Вам, семье покойного и всему румынскому народу самые глубокие соболезнования в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в письме.