Президент США Дональд Трамп призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем. «Теперь, когда ядерный арсенал, “создаваемый” Ираном, полностью уничтожен, для меня крайне важно, чтобы все страны Ближнего Востока присоединились к Авраамовым соглашениям. Это обеспечит мир на Ближнем Востоке», — написал он в Truth Social.

По имеющейся информации, в планах США по расширению географии соглашений особое место отводится Азербайджану, который находится в тесных партнёрских отношениях с Израилем и реализует с ним ряд крупных перспективных проектов.

Однако декларируемые со стороны правительства Биньямина Нетаньяху планы относительно возможной аннексии Западного берега реки Иордан и сектора Газа встречают жёсткое неприятие арабского мира, прежде всего Саудовской Аравии и её союзников в Персидском заливе. Несмотря на сложную систему отношений с США и Израилем, Эр-Рияд не сможет проигнорировать палестинский вопрос без серьёзных репутационных и внутриполитических последствий.

Для Саудовской Аравии палестинская тема имеет двойное значение: это ключевой элемент региональной политики и арабской идентичности, связанный с ролью королевства как лидера исламского мира и хранителя двух святынь; это внутренний фактор, чувствительный для элит и общества, где уступка по Палестине способна ослабить позиции правящей семьи, особенно на фоне масштабных реформ, требующих широкой поддержки.

29 июля министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан прямо увязал перспективы нормализации с Израилем с решением проблемы двух государств. Он заявил, что «только путём создания палестинского государства и реализации законных прав палестинского народа можно достичь устойчивого мира и реальной интеграции в регионе».

В этих условиях план США по расширению Авраамовых соглашений окажется под серьёзным давлением. Даже при активном лоббировании Вашингтону будет трудно убедить Эр-Рияд официально нормализовать отношения с Израилем, если параллельно продолжается или усиливается аннексия палестинских территорий. Любая попытка обойти палестинский вопрос будет восприниматься как предательство интересов палестинцев, что чревато внутренними кризисами для арабских правительств и снижением доверия к США.

В результате сценарий создания новой ближневосточной коалиции по модели Авраамовых соглашений с участием ключевых суннитских государств выглядит маловероятным. Пока палестинская проблема остаётся нерешённой, а риск аннексии не снят, проекты региональной интеграции с Израилем будут восприниматься как политически токсичные, способные вызвать кризис доверия как внутри арабских обществ, так и в отношениях между арабскими столицами и Вашингтоном.

США, скорее всего, займут осторожную позицию, балансируя между союзом с Израилем и сохранением влияния в арабском мире. Открытая поддержка аннексии подорвёт их позиции как посредника, обострит отношения с Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией, осложнит взаимодействие с европейскими союзниками, которые всё активнее поддерживают признание Палестины.

Во внутренней политике США тема аннексии расколет политический спектр. Консервативная часть республиканцев может приветствовать её как шаг, укрепляющий безопасность Израиля, тогда как умеренные республиканцы и значительная часть демократов будут предупреждать о рисках — усилении антиизраильских настроений, росте террористических угроз и ослаблении позиций США в регионе. Крайне левое крыло Демократической партии, давно критикующее израильскую политику в отношении Палестины, получит дополнительный аргумент.

На практике Вашингтон, вероятно, ограничится «сдержанным несогласием»: формальными заявлениями обеспокоенности, призывами к переговорам и отсутствием реальных санкций в отношении Израиля, сохраняя стратегическое военное и разведывательное сотрудничество.

И тем не менее, настойчивость Трампа помноженная на стремительно изменяющиеся реалии региональной и мировой политики способны в существенной степени оказать влияние на динамику процессов вокруг Аврамовых соглашений. С одной стороны, это может сдержать планы Израиля по аннексии Палестины, с другой – усилить интерес региональных стран к сотрудничеству с еврейским государством. Трамп показывает, что может решать самые сложные задачи. В этой связи урегулирование отношений между Израилем и его арабскими соседями при участии американского лидера не кажется чем-то сверхобычным.