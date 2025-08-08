Россия в ходе своей агрессии против Украины как бы невзначай «открывает второй фронт» — уже против Азербайджана. Во всяком случае, удар по газотранспортной системе в направлении Одессы, по которой экспортируется и азербайджанская нефть, не просто является очередным проявлением враждебности России по отношению к Азербайджану — это открытый переход к силовым действиям, о законности которых, будем реалистами, говорить не приходится.

До недавнего времени Россия сама экспортировала свой газ через Украину. Но теперь ситуация изменилась. Украина получает газ из Европы по реверсу, то есть импортирует его по тем трубопроводам, по которым раньше шёл экспорт российского газа. В том числе и газ из Азербайджана — на основе недавно заключённых договорённостей. А Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь оставить мирное население этой страны без света и тепла в зимний сезон. Причём действовать начинает заблаговременно — уже с конца лета.

Но теперь удары намеренно приходятся именно по азербайджанской инфраструктуре. Это не похоже на случайность. Так, ранее был нанесён ракетный удар в районе посольства Азербайджана в Украине. Позже ракета упала рядом с офисом SOCAR. Теперь под ударом газотранспортная система.

Все эти действия являются частью целенаправленной политики России, направленной на подрыв деятельности Азербайджана в Украине, и служат доказательством её враждебности по отношению к нашей стране. Той самой политики враждебности, частью которой является и уничтожение нашего пассажирского самолёта, и давление на азербайджанскую диаспору, включая трагические события в Екатеринбурге, и поведение России в случае с азербайджанским гражданским самолётом, сбитым в окрестностях Грозного российской ПВО.

Не исключено, что в ближайшем будущем под ударом ракет или дронов-камикадзе могут оказаться и новые автозаправочные станции SOCAR в Украине. Если Россия целится в мирных жителей, детей, женщин и стариков, то и такой сценарий вполне реален.