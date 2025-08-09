На фоне острой напряженности, возникшей в последнее время между Россией и Азербайджаном, РФ, как уже ранее сообщал Minval Politika, нанесла удар по компрессорной станции «Орловка» в Одесской области. Данная газораспределительная станция была запущена в рамках недавно заключённого соглашения между Украиной и Азербайджаном.

Стоит отметить, что ранее РФ атаковала заправку Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Житомирской области, российские снаряды взрывались в непосредственной близости от азербайджанского посольства, кроме того, был поврежден Дом Азербайджана в Киеве. РФ регулярно озвучивает негативные высказывания относительно гуманитарной помощи, которую оказывает азербайджанская сторона Украине, а сейчас в подтверждение своих злонамерений российские пропагандисты стали сыпать открытыми угрозами в сторону Азербайджана.

Так, представители роспропаганды уже заявляют, что удар по «Орловке» стал «сигналом Москвы Баку», и любые попытки Азербайджана «выстраивать поставки в обход России», даже с использованием существующей инфраструктуры, «будут пресекаться».

Российско-израильский политолог Константин Пахалюк в беседе с Minval Politika отметил, что считает атаку на газораспределительную инфраструктуру в Украине, которая задействована в поставках азербайджанского газа, еще одной попыткой давления на Баку со стороны Москвы. «Да, это выглядит как попытка давления на Азербайджан».

При этом он затруднился с ответом на вопрос относительно дальнейшего развития событий. «Какие-то прогнозы мне строить довольно сложно, учитывая поведение России. Это выглядит как начало какой-то более серьезной игры», — подчеркнул эксперт.

«США хотят выступить в роли медиатора по теме нормализации отношений между Баку и Еревана. И, понятное дело, что Москве эта роль США в качестве посредника не нравится», — сказал политолог.

Он указал на то, что Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа, но предмет переговоров между лидерами США и России неизвестен. При этом Пахалюк добавил: «Но одна из логик поведения России заключается в том, чтобы как можно больше всего увязывать с войной в Украине, показать, что это не локальная война, а война глобальная. Так что логика поведения была довольно понятная – Россия встревает во все, где можно, чтобы потом сторговаться».

Другой эксперт — политический аналитик Дмитрий Бридже считает, что удар России по газотранспортной инфраструктуре в Украине – это не просто эпизод череды военных действий, а четко продуманный политический сигнал, отражающий смену вектора внешней политики России в отношении Баку.

«Мы стали свидетелями не локального инцидента, а начала нового этапа напряженности между двумя постсоветскими государствами, которые еще недавно воспринимались как партнеры, пусть и с различными интересами. Последняя атака дронов на станцию у границ Румынии, обслуживающую поставки газа в Украину из США и Азербайджана, не может рассматриваться в отрыве от контекста энергетической инфраструктуры. Это не просто труба, а геополитика в чистом виде, особенно, когда Баку и Киев заключили новое соглашение о поставках газа в обход территории России. Это и экономический, и политический вызов. Азербайджан демонстрирует независимость, а Украина — устойчивость во всем, что происходит», — сказал политолог.

По его мнению, для Кремля подобный альянс недопустим: «Москва уже не первый раз демонстрирует свою позицию — ранее была атака на заправку SOCAR в Житомирской области, были повреждены объекты, связанные с азербайджанской общиной в Киеве, включая Дом Азербайджана. Кроме того, были инциденты вблизи азербайджанского посольства. Если раньше это можно было трактовать как побочный ущерб, то теперь линия поведения становится системной. Россия демонстрирует, что поддержка Украины, особенно со стороны постсоветских стран, будет восприниматься как акт враждебности».

«Азербайджан — это государство, которое сегодня усиливает свою субъектность, внешняя политика Баку давно перестала быть пророссийской, Азербайджан ведет тонкую многовекторную политику, балансируя между США, Турцией и Евросоюзом, Ираном, Китаем и Россией. Кремль чувствует, что Азербайджан ушел из-под его влияния. Особенно болезненно для Москвы не только то, что Баку усиливает связь с Западом, но и делает это демонстративно», — уверен Бридже.

Комментируя запланированное в Вашингтоне подписание меморандума о взаимопонимании между Баку и Ереваном, он назвал это еще одним раздражающим фактором, где важна не суть соглашения, а его символизм.

«Переговоры проходят не в Москве, не под эгидой ОДКБ или СНГ, а площадкой выступают США – государство, которое, конечно, в Кремле воспринимают как главного геополитического противника. Из рук уходит традиционная роль модератора, и тут Москва не только теряет контроль, а главную роль», — добавил он.

Реакция российской стороны на события последней недели, как указывает эксперт, – это не эффект, а демонстрация стратегического раздражения: «Пропагандисты уже заявляют, что удар по станции – это предупреждение для Баку, мол, не вздумайте идти в обход РФ».

«Возникает логичный вопрос: до какого уровня может дойти это давление? В арсенале возможностей России остаются экономические рычаги, включая торговые барьеры, проверку товаров из Азербайджана и заморозку совместных проектов. Идет в ход информационная политика – запуск провокационной кампании против руководства Азербайджана. Тут я не исключаю и попыток дестабилизации внутренней обстановки в Азербайджане. Но Баку не так уязвим, поскольку за ним стоит Анкара, а Турция – страна НАТО, имеющая серьезное влияние в регионе, а также некоторые страны Персидского залива», — отметил Бридже.

«Азербайджан может маневрировать, усиливая позиции. Однако это может означать, что Азербайджан в ближайшие годы может стать ареной для геополитического противостояния между Россией и Западом — не в виде открытой войны, а в виде скрытого давления – информационных атак и другой подрывной деятельности», — допустил собеседник.