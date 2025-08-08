Национальный гидрометеорологический центр Министерства экологии и природных ресурсов опубликовал прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 9 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днём — 32-36°тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 759 мм рт. ст., относительная влажность — ночью 70–75 %, днём — 40–45 %.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днём — 33-38° тепла. В горах ночью 15-20° тепла, днём — 23-28°тепла.