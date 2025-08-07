Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствует трехстороннюю встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министр Армении Никола Пашиняна с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархана Хака, которого цитирует «Репорт».

Он отметил, что ООН всегда поддерживала и поощряла любой прогресс в направлении полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«В частности, в этом плане были очень важны шаги, предпринятые в марте для согласования проекта мирного соглашения между двумя странами. Генеральный секретарь Гутерриш положительно воспринимает и приветствует завтрашнюю встречу лидеров Армении и Азербайджана с президентом Дональдом Трампом», — заявил он.