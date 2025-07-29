Если дело дошло до войны, значит, дипломаты допустили серьёзный провал. Холодное противостояние здесь тоже в счёт. Известно, что в допущенных просчётах мало кто признаётся, но профи составляют редкое исключение. Резкое похолодание в азербайджано-российских отношениях со всех точек зрения выглядит нонсенсом. Понятно одно: оно не должно стать величиной постоянной, и, стало быть, необходимы экстраординарные шаги, чтобы вывести кризис в плоскость разрешения.

Поздно ударяться в рассуждения на предмет, что послужило причиной обострения, кто виноват. На этот счёт всё ясно, как божий день. На кону случай, когда молчание вокруг мотивов говорит громче заявлений.

В иных случаях безмолвие может и не вредить сложившейся тревожной обстановке, но оно не может продолжаться долго. Ответственные за форс-мажор обязаны выговориться.

Впрочем, нет резона говорить о молчаливом состоянии — и дело тут вовсе не в том, что российские медиаресурсы продолжают лить ушаты грязи на Азербайджан, хотя все следы серьёзного инцидента с крушением самолёта AZAL зафиксированы в российских пределах. Как говорится, не ждите катастрофы, господа, — она уже произошла, и наступило время разумных действий.

Мириться с таким положением может кто угодно, но только не дееспособная дипломатическая рать. В складывающихся обстоятельствах инициативой с российской стороны, похоже, овладевает корпус бесталанных и циничных персон. Им доставляет удовольствие продолжающаяся политическая тяжба. Мало того что они хайпуют — они же подливают масло в огонь размежевания.

Активность рупоров оголтелой пропаганды где-то ещё можно понять — ведь они на довольствии политических институтов. Но почему в безнравственности соревнуются дозорные дипломатического фронта или люди, облечённые государственными полномочиями? Вот это вопрос.

Любопытными комментариями отметились серые персонажи из когорты бывших — те самые, кто с особым энтузиазмом «празднует» увольнение Михаила Гусмана из ТАСС. Человека, который был одной из ярчайших фигур российской пресс-индустрии. За более чем 30 лет работы на ключевых позициях Гусман создавал информационные коридоры и мосты взаимодействия с аналогичными структурами многих стран. Добивался формирования позитивного образа России в международном информационном пространстве. Его неизменно направляли на наиболее сложные участки — там, где требовалась точная работа, глубокие переговоры и деликатные контакты. Его проекты, его переговорные возможности, его сеть связей стабильно способствовали снижению напряжённости в кризисных точках.

Гусман многое сделал для продвижения позитивной повестки о России. Он модерировал встречи российского лидера с главами международных медиа-структур и крупнейших корпораций. Его особый талант заключался в умении трансформировать даже неблагоприятные позиции в аргументы в пользу интересов России и её будущего. Словом, речь идёт о политико-информационном тяжеловесе, работавшем по принципу «без границ» — в интересах страны, а не личной выгоды.

Сегодня, когда опыт и масштаб уступают место шуму и эффектности, фигуры уровня Гусмана вынужденно уходят в тень, а на авансцену выходят персонажи без имени и заслуг. Экс-заместитель директора Второго Европейского департамента МИД РФ Михаил Демурин, например, ерничает, засоряя информационную среду императивом пошлого пошиба: «Сильный удар по проазербайджанскому лобби в Москве. Приятно слышать. Но это лишь малая толика того, что нужно для очищения нашей политики от агентов влияния Алиева».

Малоизвестный в дипломатических кругах деятель, похоже, не имеет понятия о существовании морального компаса — вот и компенсирует издержки профессионализма злорадством базарного стиля. По «дипломатическому» почерку он вылитый провинциал, которому нельзя быть или находиться в стане профессионалов. Его родная обитель — маргинальная среда.

Или другой пример. Экс-начальник правового управления Госдумы РФ Марина Масленникова выкаблучивается перед отечественным истеблишментом сноровкой, достойной цеха, где всем заправляют представительницы древнейшей профессии: «Обратка прилетела очень быстро. К сожалению, пока только к одному — к Гусману. Мы терпеливые. Подождём».

Остервенение, которым щеголяют российские ура-патриоты, показывает, что пространство дипломатии и политики отдано на разогрев мутным деятелям. Если они и впрямь думают, что защищают национальные интересы с помощью убогой и непотребной подготовки, становится ясно, почему российский фактор везде и всюду наталкивается на отвращение.

Воплощая классическую мерзость, эти и им подобные неудачники добиваются презрения, олицетворяя моральное уродство и когнитивную недостаточность. Им бы занять нишу на тяжёлых работах, а они занимали и продолжают занимать политические позиции идеологической передовой.

Удивляет то, почему им — обладателям грязных мыслей и идей — предоставляется трибуна, почему их транслируют российские официальные средства массовой информации. То, что они классические выскочки, видно на расстоянии. Но почему сегодня они и им подобные занимают центральные позиции на идеологической арене?

Им предоставляется возможность свободного парения в информационном поле. Неужели они и впредь будут делать погоду на российско-азербайджанском треке?!

Похоже, что да. Сфера национальных интересов не должна отдаваться на откуп проходимцам и мелким лавочникам. Их интересы называются одним словом — нажива. Но с таким багажом неудачникам и дипломатии не по пути. Деграденты, и всё, к чему они прикладываются, тянет всё и вся назад.

Некогда сильная профессиональная команда российских дипломатов и профессиональных политиков на виду сдаёт позиции — и в этом огромная заслуга неучей, которые по непонятным причинам заручились поддержкой верхов. Недопустимые пробелы, за которыми стоят российские лжепатриоты, сносят последние фасады профессионализма, и это аукается на международном авторитете России. И стоит ли удивляться тому, что её внешняя политика буксует во многих направлениях?!

Если под слоем дипломатии дышат позор и бесчестие — это уже тревожный показатель. Соединять политику и аморальность могут лишь уроды, для которых шкурный интерес — есть предел мечтаний.

Технологии, какой бы сферы они ни касались, без этики ведут только к разрушениям — и с этим ничего не поделать.