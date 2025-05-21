На основе жалобы Службы электронной безопасности Азербайджана в компанию Meta в стране были закрыты две Facebook-страницы — Azeri Time и Azeri Voice, распространявшие манипулятивные материалы в интересах России.

На это отреагировал политолог Эльхан Шахиноглу:

«Возникает вопрос: зачем Россия ведёт такую деятельность против Азербайджана? Ведь Азербайджан не предпринимает в ответ аналогичных шагов. Мы исходим из того, что, несмотря на существующие разногласия, не следует доводить отношения с Россией до крайнего напряжения. Однако в самой России, по всей видимости, считают допустимым вести информационную войну даже против страны, которую называют своим стратегическим партнёром — включая распространение в Азербайджане “георгиевских лент”.

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Если всё будет продолжаться в том же духе, количество вопросов в двусторонних отношениях только возрастёт. Именно поэтому тезис о том, что “после завершения конфликта с Украиной Россия начнёт атаковать другие государства, в том числе соседей”, возник не на пустом месте. На деле же Россия начала информационную войну против Азербайджана, даже не дожидаясь окончания украинского конфликта», — отметил он.

Как сообщал ранее Minval, связанная с Москвой хакерская группировка Cozy Bear оказалась причастной к кибератаке на ряд азербайджанских СМИ. Об этом 2 мая заявил председатель комиссии по противодействию иностранным интервенциям парламента Азербайджана Рамид Намазов.

Намазов тогда назвал атаки политически мотивированными и связал их с закрытием «Русского дома» в Баку в начале февраля. По его словам, российские хакеры проникли в инфраструктуру пострадавших сайтов за 2–3 года до начала кибератаки.