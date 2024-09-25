США с нетерпением ожидают результатов COP29

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США с нетерпением ожидают результатов COP29, особенно в плане транс-каспийских возможностей для «чистой» гидроэнергии, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, выступая на пятом ежегодном Каспийском бизнес-форуме в Нью-Йорке, сообщает Trend.

Он подчеркнул необходимость как межрегионального, так и межгосударственного сотрудничества для поставок энергоресурсов Каспийского региона на мировые рынки.

«Каспийскому региону и Центральной Азии еще предстоит проделать работу как в области газа, так и, что особенно важно, в области электроэнергии, особенно в условиях быстрого роста инвестиций в «чистую» энергетику», – сказал он.

Пайетт также отметил возросшую значимость региона в связи с переходом на «зеленую» энергетику.

«Мы уделяем системное внимание Каспийскому региону, с особым акцентом на COP29, где главными темами будут декарбонизация, снижение выбросов метана и управление ископаемыми ресурсами»,- сказал он.

Пайетт добавил, что США готовы сделать все возможное, чтобы помочь региону в укреплении энергетической безопасности.

«На протяжении двух лет я непосредственно работаю с руководством KMG и SOCAR, а также с правительствами Казахстана и Азербайджана по вопросам диверсификации маршрутов экспорта нефти. Каспийский природный газ, транспортируемый через Южный газовый коридор, уже играет абсолютно ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС. И США считают, что в этой области можно сделать еще больше», – сказал он.