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Главное COP29

Заблокировано 15 ресурсов, распространяющих фейки в связи с COP29

Заблокировано 15 ресурсов, распространяющих фейки в связи с COP29

Распространяются фейковые новости, дезинформация в связи с COP29.

Об этом сообщил журналистам начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, передает АПА.

По его словам, эти новости содержат фейковую информацию, например, об открытии рабочих мест в связи с COP29 или о предоставлении какой-либо финансовой поддержки:

«Мы постоянно анализируем такую информацию. Ведутся работы по блокировке ресурсов, в которых размещаются эти сообщения. За последние два месяца нами были заблокированы 15 ресурсов, распространяющих дезинформацию».

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