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Бабаев поведал о проектах для ускорения перехода на возобновляемую энергию

Бабаев поведал о проектах для ускорения перехода на возобновляемую энергию

Президент COP29 и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев выступил на «Глобальном саммите по возобновляемой энергии» в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении министр подчеркнул, что одним из важных вопросов повестки COP29 является энергетика.

По словам М.Бабаева, которые приводит «Репорт», в рамках подготовки к COP29 были разработаны проекты, связанные с решениями, принятыми на COP28 в Дубае.

«Принятый в рамках COP28 «Консенсус ОАЭ» стал важным достижением и создал для нас прочную основу. Мы должны сплотить силы для своевременного и справедливого решения задач по энергопереходу и создания системы возобновляемой энергии будущего», – заявил он.

Министр также проинформировал участников об инициативах Азербайджана по переходу на возобновляемую энергию в рамках COP29.

«Основной целью инициативы «Обязательства по глобальному хранению энергии и сетям», предложенной Азербайджаном, является повышение глобального потенциала хранения энергии в шесть раз по сравнению с 2022 годом до 1 500 ГВт к 2030 году. Стороны, принявшие обязательства, в рамках глобальных усилий по модернизации энергетических сетей увеличат приток инвестиций в данную отрасль с целью подключения более 80 млн км сетей к глобальной энергосистеме к 2040 году», – пояснил М.Бабаев.

По его словам, в рамках инициативы Азербайджана «Обязательства по созданию зеленых энергетических зон и коридоров» поставлены цели по привлечению инвестиций, стимулированию экономического роста, развитию инфраструктуры и расширению регионального сотрудничества.

М. Бабаев обратился к международным энергетическим агентствам и глобальным партнерам, отметив, что COP29 является ключевой платформой для превращения глобальных целей в национальные планы действий.

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