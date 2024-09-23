Ялчин Рафиев: Закрытые сухопутные границы не повлияют на число участников COP29

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Закрытые сухопутные границы не повлияют на количество участников конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

Об этом в Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

Отвечая на вопрос о возможном открытии сухопутных границ во время проведения COP29, Рафиев отметил, что этот вопрос находится в ведении Кабинета министров.

«Оценка на этот период будет проведена нашими профильными органами, и будет принято решение. Согласно опыту предыдущих COP и других международных мероприятий, местная санитарно-эпидемиологическая ситуация всегда ставится на первый план. Однако, в целом мы не считаем, что фактор закрытых сухопутных границ повлияет на количество участников COP29», – сказал Рафиев.