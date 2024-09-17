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Бабаев: COP29 – большой переговорный процесс

Бабаев: COP29 - большой переговорный процесс

Я не хочу, чтобы COP29 воспринимался как просто мероприятие с 11 по 22 ноября, потому что это большой переговорный процесс.

Об этом заявил президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на передаче «Цель» в эфире телеканала AzTV.

«Мы надеемся, что созданные нами для стран-участниц условия станут хорошим толчком для положительного исхода переговоров. Финансирование всегда было сложным вопросом для обсуждения. Стороны оценивают этот год как самый критический. Идет большой подготовительный процесс для достижения сторонами консенсуса. Поэтому я хотел бы, чтобы эта конференция не воспринималась как просто мероприятие, которое будет проходить с 11 по 22 ноября… Это большой переговорный процесс», – приводит «Репорт» его слова.

М.Бабаев уточнил, что в Азербайджане в рамках COP29 будет создана крупная платформа для участия всех стран, международных организаций и финансовых институтов, а также различных гражданских сообществ и т. д.

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