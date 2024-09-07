Россия заявила свою повестку на COP29 в Баку

297 Просмотров

Представители Москвы на конференции по климату COP29, которая пройдет в Баку в ноябре, намерены добиваться взвешенных решений и не позволить странам Запада перехватить повестку, заявил посол по особым поручениям, спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.

Он констатировал, что западные страны уже прилагают усилия к тому, чтобы пустить направить обсуждения вопросов климата в русло, которое было бы выгодно именно для них, так что, скорее всего, они будут стремиться установить контроль над повесткой саммита в Баку, передает РИА Новости.

«Мы, естественно, будем прилагать все усилия – я не могу сказать, насколько это будет успешно – чтобы решения конференции были взвешенными», сказал Кононученко.

Дипломат рассказал, что Венгрия, которая сейчас играет роль председателя ЕС, в минувшем месяце предала огласке разработанный рабочей группой ЕС документ, согласно которому обязательства по финансированию борьбы с изменением климата должны лежать не только на развитых странах, но и на тех, которые ответственны за большие объемы выбросов, и на «быстроразвивающихся экономиках» – к обеим категориям можно отнести и Россию.

«Более того, уже звучат утверждения, что это чуть ли не обязанность всех стран принимать участие в глобальных усилиях по этому вопросу. Таким образом, происходит интерпретация и подмена обязательств развитых стран по финансированию на более широкие усилия, включающие значительно большее количество участников, включая Россию», отметил Кононученко.

Посол заявил о необходимости добиться от стран Запада реального выполнения ими своих обязательств, благодаря чему было бы обеспечено эффективное противостояние климатическим изменениям. Пока же, отметил он, западные игроки декларируют необходимость более быстрого отказа от углеводородов, но не идут на усилия, которые входят в число их обязательств по Парижскому соглашению.