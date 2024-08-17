Азербайджан запустил тарифный портал для участников COP29

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Азербайджан запустил тарифный портал для делегаций, подтвердивших свое участие в COP29. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в соцсети “Х”.

«Портал создан для оптимизации логистики и планирования услуг, предоставляемых делегациям во время COP29. Он обладает удобным интерфейсом, позволяющим сравнивать варианты аренды мебели, аудиовизуального оборудования и услуг прямого вещания, необходимых для проведения мероприятия. Также портал упрощает логистические операции, делая их более удобными и организованными.

Усовершенствуйте свой опыт проведения COP29 с помощью портала, который учитывает каждую деталь!», — говорится в публикации.