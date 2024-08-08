Шахматистка хотела отравить соперницу ртутью (аудио)

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Шахматистка Амина Абакарова, которая пыталась отравить соперницу ртутью на турнире в Дагестане, находится на свободе и до сих пор не извинилась перед конкуренткой.

Как рассказала пострадавшая Умайганат Османова, с Абакаровой они знакомы давно, так как постоянно играют вместе. Какой мотив был у её поступка, она не знает, но утверждает, что они даже не должны были играть за одним столом в тот день. Соперницей Османовой должна была стать 17-летняя шахматистка. Её родители уже написали заявления в прокуратуру. Об этом пишет SHOT.

Абакарова в настоящий момент не задержана и не выходила на связь с пострадавшей. Умайганат утверждает, что против неё пока не возбудили дело, а все участники турнира были в шоке из-за случившегося.