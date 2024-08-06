Лондон готов поддержать Баку в продвижении «чистых» технологий

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Великобритания готова сотрудничать с Азербайджаном для продвижения «чистых» технологий для экономического роста перед 29-ой сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре.

Об этом говорится в заявлении генерального консула Великобритании в Стамбуле, торгового комиссара по Восточной Европе и Центральной Азии Кенана Полео.

«Бизнес среда Великобритании готова поддержать Азербайджан в продвижении новых, инновационных и экологически чистых отраслей промышленности», – сказал он.

По его словам, на протяжении последних 30 лет Великобритания и Азербайджан тесно сотрудничают в энергетическом секторе, «но пришло время вывести это сотрудничество на новый уровень».