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Главное COP29

Лондон готов поддержать Баку в продвижении «чистых» технологий

Лондон готов поддержать Баку в продвижении "чистых" технологий

Великобритания готова сотрудничать с Азербайджаном для продвижения «чистых» технологий для экономического роста перед 29-ой сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре.

Об этом говорится в заявлении генерального консула Великобритании в Стамбуле, торгового комиссара по Восточной Европе и Центральной Азии Кенана Полео.

«Бизнес среда Великобритании готова поддержать Азербайджан в продвижении новых, инновационных и экологически чистых отраслей промышленности», – сказал он.

По его словам, на протяжении последних 30 лет Великобритания и Азербайджан тесно сотрудничают в энергетическом секторе, «но пришло время вывести это сотрудничество на новый уровень».

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Лондон готов поддержать Баку в продвижении "чистых" технологий
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