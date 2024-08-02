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Главной темой COP29 станет климатическое финансирование

Главной темой COP29 станет климатическое финансирование

Климатическое финансирование станет центральной темой на предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом в интервью ведущему испаноязычному изданию EFE заявил исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов.

Он отметил, основной целью председательства COP29 является установление четкой и амбициозной «новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию» (NCQG), учитывающей потребности всех сторон.

Солтанов заявил о важности «коллективного продвижения по всем направлениям Парижского соглашения», отметив, что при этом климатическое финансирование является центральным.

Стратегия Солтанова включает поиск политического направления для разрешения разногласий и ускорения подготовки к саммиту посредством встреч между сторонами.

«Нам следует сосредоточиться на обсуждениях высокого уровня и усилить политическое взаимодействие», – отметил он.

Солтанов коснулся критики в адрес Азербайджана, который, являясь страной-производителем нефти и газа, был избран для проведения климатической конференции. Он заявил, что поддерживает инклюзивный процесс, в котором сотрудничают все стороны.

Отметив необходимость справедливого и упорядоченного перехода, Солтанов заявил, что все страны начинают с разных точек, и требования к декарбонизации, построению системы возобновляемых источников энергии и обеспечению справедливого энергетического перехода будут различаться в зависимости от национальных обстоятельств. По его словам, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) признает роль углеводородов в мировой экономике в своих расчетах температуры и нулевых выбросов углерода.

Выразив оптимизм по поводу предстоящего в Баку 11-22 ноября этого года саммита, Солтанов добавил, что рассматривает это мероприятие как лакмусовую бумагу для глобального сотрудничества и борьбы с изменением климата. «Азербайджан приложит все усилия для объединения сторон», – сказал он.

Он отметил, что азербайджанская сторона привержена принципам инклюзивности и прозрачности в проведении саммита, в соответствии с Конвенцией и Парижским соглашением.

Для продвижения этого обязательства Азербайджан представит два документа в COP29 – Отчет о прозрачности и «Определяемый на национальном уровне вклад» (NDC).

Исполнительный директор COP29 отметил необходимость совместных целенаправленных усилий, предупредив, что «поле для действий сужается».

В заключение он сказал, что климатический кризис можно решить с помощью безотлагательных и последовательных усилий, подчеркнув, что для этого требуются незамедлительные действия всех сторон.

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