Грязная вода в Сене сорвала заплыв олимпийцев

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Тренировочный заплыв триатлонистов, запланированный на воскресенье, отменен из-за плохого качества воды в Сене.

Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

«Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не дает достаточных гарантий», – говорится в сообщении.

Организаторы уверены, что соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.