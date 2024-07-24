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Главное COP29

Саймон Стилл указал на важную роль COP29

Саймон Стилл указал на важную роль COP29

COP29 сыграет важную роль в сохранении вопроса изменения климата на повестке дня.

Об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стилл в ходе встречи, состоявшейся в офисе Движения неприсоединения.

«Думаю, что COP29 сыграет важную роль в том, чтобы вопрос изменения климата оставался на повестке дня. 98 процентов людей в мире проживают в регионах с проблемами, связанными с климатической инфраструктурой. На саммите COP28 обсуждалось много серьезных вопросов. Один из них был связан с формированием повестки дня COP29. Особо хочу отметить, что Президенту Азербайджана принадлежит особая роль в организации этого престижного мероприятия. СОР29 станет важной платформой для всех стран в вопросе изменения климата, как с точки зрения регулирования деятельности, так и формирования ожиданий», – приводит АПА его слова.

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