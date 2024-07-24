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Главное COP29

Глава администрации президента Азербайджана встретился с исполнительным секретарем РКИК ООН

Глава администрации президента Азербайджана встретился с исполнительным секретарем РКИК ООН

Руководитель администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймоном Стилом.

Самир Нуриев проинформировал о процессе подготовки к COP29 под руководством президента Ильхама Алиева, сообщает Report.

Глава Администрации президента рассказал о проводимых в Азербайджане мероприятиях в рамках подготовки к COP29, об условиях, которые будут созданы для делегаций и других участников конференции, о поддержке участия гражданского общества в COP29, работе в области коммуникаций.

Саймон Стил выразил удовлетворение работой, проводимой азербайджанской стороной для успешного проведения COP29, включением в повестку дня Азербайджана поддержки малых островных государств, и заявил, что ООН готова оказать Азербайджану всемерную помощь в проведении COP29.

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