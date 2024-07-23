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Главное COP29

Госдеп: COP29 – возможность продемонстрировать лидерство Азербайджана в области альтернативной энергии

Госдеп: COP29 - возможность продемонстрировать лидерство Азербайджана в области альтернативной энергии

В ноябре 2024 года в Азербайджане пройдет COP29, которая предоставит возможность продемонстрировать лидерство страны в области возобновляемых источников энергии и борьбы с изменением климата.

Об этом говорится в отчете Госдепартамента США об инвестиционном климате в Азербайджане, передает Trend.

В материале отмечается, что Азербайджан имеет большой потенциал для развития ветровой и солнечной энергетики, как на суше, так и на море.

«Правительство Азербайджана стремится к тому, чтобы к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности производства электроэнергии составляла 30 процентов. Основное внимание уделяется солнечным, ветряным и гидроэлектростанциям, при этом иностранные инвесторы играют решающую роль в реализации проектов. В Азербайджане в октябре 2023 года была запущена солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт. Страна активно работает над созданием «зеленого» энергетического коридора от Каспийского моря до Европы. Конкуренция в секторе возобновляемых источников энергии может способствовать позитивным изменениям, включая увеличение инвестиций, инноваций и социально-экономических выгод», – говорится в отчете.

Что касается традиционной энергетики, в Госдепартамент напомнили, что в июне 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия подписали меморандум о взаимопонимании по удвоению экспорта азербайджанского газа в Европу к 2027 году.

«К 2027 году Азербайджан планирует увеличить транспортировку газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) до 20 миллиардов кубометров в год. В 2023 году Азербайджан поставил в Европу 11,8 миллиарда кубометров газа. Европа получает почти половину экспорта азербайджанского газа», – говорится в отчете.

В Госдепартаменте США отмечают, что, хотя нефтегазовый сектор исторически привлекал наибольшую долю иностранных инвестиций, правительство Азербайджана нацелилось на четыре ненефтяных сектора для диверсификации экономики: сельское хозяйство, туризм, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), и транспорт/логистика.

«Правительство Азербайджана и аналитики ожидают, что Азербайджан продолжит использовать свое географически значимое положение на мультимодальном Транскаспийском международном транспортном маршруте, также известном как Средний коридор. Средний коридор связывает контейнерные железнодорожные грузовые сети Китая и Европейского Союза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Азербайджан инвестирует в свою железнодорожную систему и расширил свои портовые мощности для обработки возросшего грузопотока», – говорится в отчете.

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