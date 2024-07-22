Амин Мамедов: COP29 дает уникальную возможность Азербайджану

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Проведение COP29 в Азербайджане дает уникальную возможность стране не только стать мировым центром обсуждения и поиска решений глобальных климатических вопросов, но и проинформировать о своих экологических проблемах.

Об этом сказал председатель общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, представитель коалиции «Environmental Protection First» Амин Мамедов, которого цитирует «Тренд».

Среди острых проблем страны он назвал последствия экологического террора, совершенного в Карабахском регионе Азербайджана в период, когда этот регион находился под армянской оккупацией.

«В частности, из-за этого экологического террора мы потеряли 60 тысяч гектаров зеленых насаждений. Были проблемы с загрязнением водных ресурсов. Сейчас в рамках реинтеграции территорий правительство Азербайджана занимается устранением этих проблем, но важна и поддержка усилий Азербайджана со стороны международных организаций», — сказал Мамедов.

По его словам, решению вопроса скорейшей реинтеграции Карабаха и Восточного Зангезура в экономику страны мешает и наличие заминированных территорий — угрозы агросектору, строительству и, в целом, жизням людей.

«Азербайджан объявил восстанавливаемые Карабах и Восточный Зангезур «зелеными» зонами с нулевыми отходами и с будущими объектами «зеленой» энергии, развитием экономики закрытого цикла (повторная переработка отходов). То есть Азербайджан готов внести реальный вклад в борьбу с изменением климата. Наш гражданский долг — в рамках встреч COP29 сообщить мировому сообществу о тех проблемах, которые являются препятствиями на пути Азербайджана к «зеленой» экономике», — подчеркнул Мамедов.

Он отметил, что у ООН есть много разных финансовых инструментов и программ, нацеленных на решение экологических вопросов, например, через предоставление грантов на проекты очистки водных ресурсов, расширение зеленых территорий.

«Мы планируем на COP29 представить подробную информацию об экологическом терроре в отношении наших территорий. Мы можем использовать платформу COP29 для поиска поддержки со стороны международного сообщества, в том числе финансовой, поскольку на климатическом саммите в Баку будет обсуждаться климатическое и экологическое финансирование», — отметил Мамедов.

Кроме того, по его словам, Азербайджан будет инициировать и вопросы по обеспечению экологической безопасности региона Южного Кавказа и региона Каспия.

«Мы возлагаем надежды на COP29. Мировое сообщество сконцентрировало свои усилия на борьбе с изменением климата, удержании роста среднегодовой температуры в 1,5 градуса Цельсия. ООН с 1995 года проводит заседания Конференции Сторон (COP) Рамочной Конвенции по климату (старт был положен с подписанием в 1995 году Парижского Соглашения об изменении климата). В Баку пройдет 29-я сессия, будут обсуждаться все важнейшие вопросы, связанные с экологией и климатом, пути урегулирования проблем, будущая стратегия решения актуальных вопросов, повышение инвестиций на эти цели. Этот климатический саммит будет важен для всех», — отметил глава общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов.