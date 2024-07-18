Волонтеры COP29 сделали домики для птиц из мусора в Ичеришехер

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Азербайджанская операционная компания СОР29 организовала экологическую акцию под лозунгом «Повторное использование для наших маленьких друзей».

Мероприятие состоялось в Ичеришехере при партнерстве Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

В рамках кампании волонтеры COP29 продемонстрировали участникам процесс изготовления различных видов искусственных гнездовий для птиц из бытового мусора, а также поделились интересными фактами о преимуществах снижения отходов за счет переработки.

Часть домиков для птиц была установлена на территории парка в Ичеришехере, остальную часть планируется разместить в заповеднике «Гала».