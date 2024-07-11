Ильхам Алиев в сопровождении пакистанских истребителей прибыл в Пакистан (видео) |
FT: Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн при участии SOCAR |
Россия сожалеет об участии Армении в саммите НАТО: «Ереван рискует…» |
ВОЗ выражает Азербайджану благодарность |
Украина получит от НАТО 40 млрд евро: детали декларации |
Мирзоян: Политическая воля для мира с Азербайджаном у Армении есть |
В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван |
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото) |
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению |
Главное Спорт

Nar желает успехов команде «Зиря» в Лиге Европы УЕФА

Nar желает успехов команде «Зиря» в Лиге Европы УЕФА

ФК «Зиря», основным партнером которого является Nar, встретиться с ФК «Шериф» в матче в рамках Лиги Европы УЕФА. Nar желает успехов клубу «Зиря» и приглашает болельщиков поддержать их команду 11 июля в 20:00. Ответный матч между двумя командами состоится 18 июля в Баку.

ФК «Зиря» был основан в 2014 году. За годы существования «Орлы» завоевали две серебряные и одну бронзовую медали в Премьер-лиге Азербайджана, дважды играли в финале Кубка Азербайджана. «Зиря» представляет нашу страну на Кубке Европы в третий раз за десять лет. Nar вносит свой вклад в развитие отечественного футбола, поддерживая «Зиря» на протяжении 4 лет.

Одним из направлений корпоративной социальной ответственности Nar является поддержка спорта, в рамках которого мобильный оператор пропагандирует спорт и здоровый образ жизни среди молодежи. О других социальных проектах, реализуемых Nar, вы можете узнать здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов.  Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Теги:
Из этой рубрики
Nar желает успехов команде «Зиря» в Лиге Европы УЕФА
Спорт

Nar желает успехов команде «Зиря» в Лиге Европы УЕФА

2024/07/11, 11:48
Англия в добавленное время победила Нидерланды и вышла в финал ЕВРО-24 (фото, видео)
Спорт

Англия в добавленное время победила Нидерланды и вышла в финал ЕВРО-24 (фото, видео)

2024/07/11, 00:57
Наши баскетболисты разгромили Молдову
Спорт

Наши баскетболисты разгромили Молдову

2024/07/10, 23:56
«Нефтчи» хочет усилить среднюю линию Шейдаевым
Спорт

«Нефтчи» хочет усилить среднюю линию Шейдаевым

2024/07/10, 22:47
Болельщики из Нидерландов напали на английских коллег (фото, видео)
Спорт

Болельщики из Нидерландов напали на английских коллег (фото, видео)

2024/07/10, 22:13
Самедов считает Англию фаворитом полуфинала с Нидерландами
Спорт

Самедов считает Англию фаворитом полуфинала с Нидерландами

2024/07/10, 21:18
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании Оргкомитета III Игр СНГ
Спорт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании Оргкомитета III Игр СНГ

2024/07/10, 18:25
Испания пробилась в финал ЕВРО-24, победив Францию (фото, видео)
Спорт

Испания пробилась в финал ЕВРО-24, победив Францию (фото, видео)

2024/07/10, 00:56
"Карабах" одержал победу над чешским клубом
Спорт

«Карабах» одержал победу над чешским клубом

2024/07/09, 23:55