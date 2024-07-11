FT: Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн при участии SOCAR

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Баку намерен запустить проект «Климатический инвестиционный фонд будущего» на $500 млн при участии государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. Об этом пишет Financial Times.

«Нефтегосударство Азербайджан сделало свой первый знаковый шаг по финансированию борьбы с изменением климата в преддверии саммита COP29 ООН, который состоится в ноябре, и планирует привлечь «по меньшей мере» $500 млн на «зеленые» проекты», — отмечает издание.

Создание фонда планируется при участии компании SOCAR, он будет направлен на привлечение дополнительного капитала от других производителей ископаемого топлива.