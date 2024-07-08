В ООН отметили значимость проведения COP29 в Азербайджане

В рамках рабочего визита в Вену генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с исполняющим обязанности директора Управления ООН по преступности и наркотикам Джоном Брандолино.
Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Джон Брандолино рассказал о значимости проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится 11-22 ноября этого года и о вкладе Азербайджана в решение глобальных экологических проблем.
Во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садигбейли.