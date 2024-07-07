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Бразилец Фернандо Медейрос стал игроком «Сумгайыта»

Бразилец Фернандо Медейрос стал игроком «Сумгайыта»

Футбольный клуб «Сумгайыт» в рамках летнего трансферного окна подписал очередного игрока.

Согласно информации пресс-службы команды, в стан клуба привлечен 28-летний бразилец Фернандо Медейрос. С игроком подписан 2-летний контракт с опцией продления еще на год.

Отметим, что полузащитник является воспитанником бразильского клуба «Сантос». До этого Медейрос защищал цвета бразильских «Ботафого», «Вила-Нова», «Баия», португальском «Портимоненси» и албанской «Эгнатии», откуда и перешел в «Сумгайыт».

Игрок будет выступать под номером 11.

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