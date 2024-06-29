Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR» |
Представитель Госдепа: Азербайджан изменил политику в регионе и установил мир |
О’Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа |
О’Брайен: Армения готова предпринять смелые шаги, Азербайджан отвечает взаимностью |
Зеленский готовит «всеобъемлющий план» прекращения войны с Россией |
США пригласили Азербайджан на встречу НАТО, сообщил О’Брайен |
Милли Меджлис распущен, назначены внеочередные парламентские выборы |
В июле температура поднимется до +43 градусов |
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев |
Главное COP29

Эльнур Мамедов: Азербайджану удалось привлечь крупных инвесторов в развитие сферы ВИЭ

Эльнур Мамедов: Азербайджану удалось привлечь крупных инвесторов в развитие сферы ВИЭ

Для Азербайджана, принимающего 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), важен переход от ископаемого топлива к экологически чистым источникам энергии и инвестиции в эту сферу, сообщает агентство «Report»

Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на форуме в хорватском Дубровнике.

Э. Мамедов отметил, что стране удалось привлечь крупных инвесторов в развитие сферы ВИЭ.

«Нам удалось привлечь инвестиции из ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании. Мы также продолжаем работать над другими проектами с Европейским союзом, чтобы, по словам Урсулы фон дер Ляйен, выступать в качестве надежного партнера», – подчеркнул Э. Мамедов.

Он напомнил, что в июле 2022 года был подписан меморандум о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, который содержит два важных компонента.

«Первый – удвоение пропускной способности ЮГК, увеличив ее с нынешних 12 млрд куб. м до 20 млрд куб. м к 2027 году. Второй важный компонент – наша экологическая повестка дня и переход к зеленой экономике. И, конечно, для нас, как для страны, которая будет принимать COP29 позже в этом году, сейчас важно, чтобы мы также работали над переходом от ископаемого топлива к экологически чистым источникам энергии», – сказал заместитель министра иностранных дел.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.

Теги:
Из этой рубрики
Эльнур Мамедов: Азербайджану удалось привлечь крупных инвесторов в развитие сферы ВИЭ
COP29

Эльнур Мамедов: Азербайджану удалось привлечь крупных инвесторов в развитие сферы ВИЭ

2024/06/29, 15:32
Байрамов рассказал комиссару ЕС о приоритетах председательства Азербайджана в COP29 (фото)
COP29

Байрамов рассказал комиссару ЕС о приоритетах председательства Азербайджана в COP29 (фото)

2024/06/20, 20:01
Лука Ди Джанфранческо: Италия будет представлена на COP29 в Баку на очень высоком уровне
COP29

Лука Ди Джанфранческо: Италия будет представлена на COP29 в Баку на очень высоком уровне

2024/06/19, 14:55
Гендиректор ВОЗ: Каждый потраченный 1 доллар может принести более 4 долларов дохода
COP29

Гендиректор ВОЗ: Каждый потраченный 1 доллар может принести более 4 долларов дохода

2024/06/19, 13:58
Задача МАГАТЭ: определить будущее грядущих поколений планеты
COP29

Задача МАГАТЭ: определить будущее грядущих поколений планеты

2024/06/19, 12:47
Хикмет Гаджиев: Подготовка к проведению COP29 продолжается интенсивно
COP29

Хикмет Гаджиев: Подготовка к проведению COP29 продолжается интенсивно

2024/06/19, 11:58
Президент COP29 отчитался о работе по подготовке к осеннему мероприятию
COP29

Президент COP29 отчитался о работе по подготовке к осеннему мероприятию

2024/06/19, 10:49
Обращение Ильхама Алиева к участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему «Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее»
COP29

Обращение Ильхама Алиева к участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему «Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее»

2024/06/19, 10:36
В Баку стартовало мероприятие «Путь к COP29: Надежное и устойчивое будущее»
COP29

В Баку стартовало мероприятие «Путь к COP29: Надежное и устойчивое будущее»

2024/06/19, 10:01