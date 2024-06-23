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Главное Спорт

В США изучат грязную выходку Армана Царукяна

В США изучат грязную выходку Армана Царукяна

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) проведет новое заседание по делу российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна в конце июня.

Об этом рассказали ТАСС в команде спортсмена.

«Заседание пройдет в конце июня», – сказал собеседник агентства.

Царукян напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее тот сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты.

Атлетическая комиссия штата Невада заблокировала более 30 тыс. долларов гонорара Царукяна, также боец был дисквалифицирован.

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