Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на играх BRICS в Казани

Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на международных мультиспортивных играх BRICS Sports Games Kazan 2024, проходящих в столице Татарстана.
Члены национальной команды завоевали 17 медалей, сообщает Report.
Из них 4 золотые, 5 серебряные, 8 бронзовые.
Россия лидирует с 362 медалями (178 золотых, 110 серебряных, 74 бронзовых). На втором месте Беларусь – 168 медалей (38 золотых, 57 серебряных, 73 бронзовых), на третьем – Китай – 47 медалей (17 золотых, 18 серебряных, 12 бронзовых).
Соревнования, в которых участвуют команды из 33 стран, завершатся 23 июня.