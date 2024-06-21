Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на играх BRICS в Казани

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Азербайджан занял 7-е место в медальном зачете на международных мультиспортивных играх BRICS Sports Games Kazan 2024, проходящих в столице Татарстана.

Члены национальной команды завоевали 17 медалей, сообщает Report.

Из них 4 золотые, 5 серебряные, 8 бронзовые.

Россия лидирует с 362 медалями (178 золотых, 110 серебряных, 74 бронзовых). На втором месте Беларусь – 168 медалей (38 золотых, 57 серебряных, 73 бронзовых), на третьем – Китай – 47 медалей (17 золотых, 18 серебряных, 12 бронзовых).

Соревнования, в которых участвуют команды из 33 стран, завершатся 23 июня.