Байрамов рассказал комиссару ЕС о приоритетах председательства Азербайджана в COP29 (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял комиссара Европейского Союза (ЕС) по борьбе с изменением климата Вопке Хукстру, находящегося с визитом в нашей стране.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в реализации инициатив Азербайджана по борьбе с изменением климата, подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника об основных направлениях и приоритетах председательства Азербайджана в COP29, проделанной работе на местном и международном уровнях, а также о подготовительной деятельности к COP29.

Было доведено до сведения, что Азербайджан тесно сотрудничает со всеми сторонами, включая председателей предыдущих СОР, включая международные финансовые организации, представителей частного сектора, для обеспечения непрерывности и инклюзивности процесса.

Комиссар Вопке Хукстра подчеркнул важность работы, проделанной Азербайджаном в рамках председательства COP29, а также тот факт, что ЕС является одной из заинтересованных сторон в возможной поддержке и сотрудничестве в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.