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Задача МАГАТЭ: определить будущее грядущих поколений планеты

Задача МАГАТЭ: определить будущее грядущих поколений планеты

«В настоящее время мы переживаем переломный момент в истории, и наша сегодняшняя деятельность состоит в том, чтобы определить будущее планеты для грядущих поколений. Ни одна организация и общество не в состоянии справиться с этой проблемой в одиночку, поэтому мы должны объединить наши усилия», – об этом сказал в видеообращении к участникам открывшегося 19 июня в Баку 29-го Заседания высокого уровня на тему «Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее» заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерных наук и приложений Нажат Мохтар.

Как сообщает «Азертадж», он отметил, что достижение ограничения глобального повышения температуры является одной из самых насущных проблем.

«Недавние научные отчеты показывают, что мир не может достичь своих целей в связи с изменением климата. Это ставит под угрозу все цели в области устойчивого развития», – заявил Н.Мохтар.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ также подчеркнул, что изменение климата – проблема, влияющая на все аспекты жизни, от здоровья и продовольственных систем до экономики и окружающей среды.

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Задача МАГАТЭ: определить будущее грядущих поколений планеты
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