Хикмет Гаджиев: Подготовка к проведению COP29 продолжается интенсивно

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«Подготовка к проведению COP29 продолжается интенсивно», – приводит АПА слова помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Он отметил, что в соответствии с распоряжением президента был создан организационный комитет:

«Оргкомитет возглавляет глава Администрации президента Самир Нуриев. В азербайджанской практике наряду с государственным сектором здесь участвуют представители сектора гражданского общества, медиа. Координационная работа охватывает все сфера. Также ведется работа с международными партнерами. Команда Азербайджана, связанная с COP 29, продолжает свою деятельность очень профессионально. Опыт COP также показывает, что очень важно тесно сотрудничать как с международными консультативными группами, так и с академиками. Их мнения и советы принимаются во внимание. Создана Международная консультативная группа, состоящая из специалистов, принимающих активное участие в процессе изменения климата в глобальном масштабе».