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Президент COP29 отчитался о работе по подготовке к осеннему мероприятию

Президент COP29 отчитался о работе по подготовке к осеннему мероприятию

Команда COP29 работает над тем, чтобы помочь всем сторонам повысить свои амбиции с помощью национальных планов действий в области климата, сообщает Report со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева.

Об этом он заявил на проходящей в Баку встрече высокого уровня по теме «Путь к COP29: Устойчивое будущее».

«В течение последних месяцев наша команда провела обширные и содержательные консультации со заинтересованными сторонами и руководителями соответствующих международных организаций. Мы увидели твердую приверженность всех сторон к совместной работе по преодолению последствий нашей общей климатической проблемы», сказал М. Бабаев.

Министр отметил, что в ходе Петерсбергского диалога по климату команда изложила видение COP29, направленное на повышение амбициозности и активизацию действий в области борьбы с этой глобальной проблемой, и «теперь мы готовы перейти от общего плана к более конкретным направлениям».

«Мы работаем над тем, чтобы помочь всем сторонам повысить свои амбиции с помощью национальных планов действий в области климата, национальных планов адаптации и отчетов о прозрачности. Являясь сигналами амбициозности, эти планы и отчеты могут способствовать укреплению доверия, а также направлять инвестиции. Другой стороны, мы работаем над тем, чтобы активизировать действия, согласовав справедливую и амбициозную новую цель финансирования борьбы с изменением климата, доработав статью 6, укрепив глобальные финансовые институты и обеспечив приверженность частного сектора борьбе с изменением климата», подчеркнул министр.

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