В Баку стартовало мероприятие «Путь к COP29: Надежное и устойчивое будущее»

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В Баку Международный центр Низами Гянджеви проводит 29-е заседание высокого уровня на тему «Путь к COP29: Надежное и устойчивое будущее», сообщает АПА.

Целью встречи на высшем уровне является обеспечение платформы для сотрудничества соответствующих сторон для успешного проведения COP29 в Баку.

В рамках встречи, которая продлится три дня, будут обсуждаться вопросы изменения климата и смягчения его последствий, адаптации, повышения устойчивости, продовольственной безопасности, биоразнообразия, инновации, по темам будут организованы панельные дискуссии с участием высокопоставленных гостей.

Первые два дня заседания пройдут в Баку (19-20 июня), а последний день (21 июня) – в Зангилане.