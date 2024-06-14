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Главное COP29

Казахстан готовится к участию в СОР29

Казахстан готовится к участию в СОР29

В Астане с участием госорганов Казахстана, международных организаций, национальных компаний и деловых кругов состоялось совместное совещание по подготовке к предстоящей в ноябре в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), говорится в сообщении Министерства энергетики Казахстан.

«Совещание провели представители министерств экологии и природных ресурсов, энергетики, иностранных дел, Совета по устойчивому развитию и ESG при НПП «Атамекен» с участием заинтересованных государственных органов, национальных компаний и бизнес-сообщества», – говорится в информации.

Вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан проинформировал участников встречи о работе, проводимой Минэнерго Казахстана в рамках развития низкоуглеродной энергетики, снижения выбросов метана и справедливого энергетического перехода.

Отмечалось, что для Казахстана приоритетными являются развитие низкоуглеродного трека, достижение углеродной нейтральности до 2060 года и поэтапный энергопереход.

«Казахстан является стороной глобальных инициатив, направленных на снижение антропогенных выбросов парниковых газов на окружающую среду. Присоединение к Глобальному обязательству по метану подтверждает приверженность нашей страны курсу последовательного энергетического перехода и открывает возможности для привлечения в страну зеленых инвестиций», – говорится в сообщении.

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