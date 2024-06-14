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Саймон Стил: По COP29 слишком много вопросов еще предстоит согласовать

Саймон Стил: По COP29 слишком много вопросов еще предстоит согласовать

Для достижения успеха на COP29 необходимо более серьезно подойти к преодолению разногласий и ускорить переход от обсуждения вариантов текста к практическим действиям, заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил в ходе завершения Боннской конференции по изменению климата.

По его словам, слишком много вопросов осталось нерешенными и много вопросов повестки дня еще предстоит согласовать.

Стил подчеркнул, что в ходе июньских климатических встреч были предприняты шаги по выработке прогрессивных, эффективных и научно обоснованных показателей по адаптации.

«Мы добились определенного прогресса в создании более эффективно функционирующего международного углеродного рынка, но нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы довести это дело до конца. Мы совместно работали над обеспечением прозрачности и поддерживали друг друга в планировании подготовки более амбициозных вкладов на национальном уровне. Но нам предстоит сделать еще очень многое в период до начала COP29», – цитирует его слова «Репорт».

С.Стил отметил, что страны с развитой экономикой могут задействовать множество рычагов, в том числе в качестве акционеров банков развития.

«Времени мало. Мы должны добиться прогресса на всех уровнях – главы делегаций должны нарастить усилия, чтобы представить министрам и лидерам реалистичные варианты документов заблаговременно до начала COP29. Я призываю все правительства активизировать усилия по разработке более амбициозных национальных климатических планов», – добавил он.

Отметим, что на июньских встречах ООН по климату стороны сделали важные шаги в направлении разработки показателей по каждой из тематических целей на пути к COP29, которые будут инклюзивными, прозрачными и научно обоснованными. В преддверии Конференции сторон в Баку наблюдательный орган также намерен завершить работу над Инструментом устойчивого развития для обеспечения экологических и социальных гарантий.

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