Лондон готов помочь Азербайджану в проведении COP29

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Великобритания готова содействовать Азербайджану в успешном проведении COP29.

Об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд заявил на праздновании официального дня рождения короля Карла III в Баку. Информацию приводит «Репорт».

Посол отметил, что одними из приоритетов короля Великобритании является борьба с климатическими изменениями и защита природы.

Дипломат напомнил, что через 5 месяцев Азербайджан проведет COP29: «Следующие 6 месяцев будут очень интересными. Договоренность по проведению COP29 в Баку полгода назад стала позитивным сигналом и в сфере борьбы с изменениями климата и достижения мира в регионе. Надеюсь, что и Азербайджан и Армения смогут продвинуться вперед в направлении достижения устойчивого мира перед СOP29».