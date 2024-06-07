Куда мы идём?

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Азербайджанское общество всегда отличалось своими морально-традиционными устоями. Уважение к ценностям, передаваемым из поколения в поколение, неотъемлемая его часть. В этом важную роль играли «институт» аксакалов и принцип «мяхялля». Кстати, в Узбекистане этот принцип сегодня практически официально возродили. В начале 2000-х многие стали жаловаться на менталитет, который, казалось, препятствовал «скачку» в мир демократических ценностей. Однако именно этот менталитет был своеобразным внутренним стержнем, регулирующим многие аспекты нашей жизни. Да, он не был идеален, и со многим можно было бы поспорить. Но так ли всё было плохо на самом деле?

Деградация морали, ценностей, человеческой личности – всё это стало частью нашей сегодняшней жизни. То, что раньше вызывало ужас, теперь стало обыденным. Мы перестали удивляться «трешевым» историям, с которыми сталкиваемся почти ежедневно. Некоторые скажут, что и 20-30 лет назад было так же, но тогда не было Интернета, и мы ничего не слышали. Это излюбленный аргумент, с которым можно и нужно спорить.

Да, Интернет сильно изменил нашу жизнь, и, как оказалось, не только в лучшую сторону. Если несколько лет назад у нас почти вымерли газеты, то сейчас на грани вымирания находятся обычные СМИ, которые «перекочевали» в глобальную сеть. Люди просто перестали читать. Более того, они перестали смотреть телевизионные «лонгриды». Сторис, рилсы, шорты… нас незаметно подвели к такому формату. Муж и жена за ужином, ребенок в коляске… все поглощены просмотром этих коротких видео. Теперь это можно увидеть почти в каждом доме, за каждым столом в ресторане.

Людей зацепила красивая «картинка», которая зачастую оказывается иллюзией. Недавно знакомая рассказала, что подала на развод с мужем, с которым прожила 12 лет. Когда я спросил причину – ведь казалось, что у них полная гармония – ответ меня шокировал: «Мы живем один раз. Чем я хуже тех блогерш из Инстаграма, которым мужья каждый день дарят подарки, авто и украшения?» Как выяснилось позже, та блогерша, на которую она равнялась, развелась. Оказалось, что с бывшим мужем они вели бизнес и давно не жили вместе, а «красивая жизнь» в Инстаграме была всего лишь иллюзией.

Бывшая жена друга пошла работать фитнес-тренером и завела роман со своим коллегой, зная, что она в браке и у них есть ребенок. В итоге она заявила: «Любовь прошла». Родители её поддержали, и на суде, обсуждая возможность встреч отца с дочерью, уважаемому в обществе человеку и любящему отцу дали всего 12 часов в неделю на это, строго запретив оставаться ребенку у него на ночь. Адвокат бывшей жены, рассказывал он, активно выступающая на ТВ и рассуждающая о причинах участившихся разводов, радовалась при оглашении судом решения, принятого, по его словам, во многом благодаря клевете и срыву со стороны «адвокатши–феминистки» договоренности, достигнутой родителями ребенка.

Другая знакомая жаловалась, как к ней в ресторане подошёл мужчина средних лет, чтобы познакомиться. Когда она сказала, что обручена, он ответил: «Ну и что? Это ничего не меняет. Давай знакомиться, вдруг я окажусь лучше?» Через месяц после подарка в виде новенького «Чангана» она ушла от своего жениха.

Как сильно, между тем, потрясла история хорошей знакомой! Подумать только, что четвероклассники в школе уже начинают экспериментировать с вейпами. А вот то, что моя шестилетняя дочь произнесла матерную фразу, которую я сам за свои годы ни разу не произнёс, вызывает серьезное беспокойство. Подготовительные курсы, кажется, не такие уж и безобидные, если дети там на перемене могут услышать нецензурную лексику из соцсетей. Это открывает глаза на то, как много негативного окружает наших детей и влияет на них, заставляет задуматься о мерах, которые нужно принять для того, чтобы защитить их.

А что нас ждет через 5, 10 лет? Страшно представить. А ведь катастрофические изменения уже начались. И таких историй, согласитесь, у каждого найдётся немало.

Отдельную серьёзную опасность для нашего общества, в первую очередь для детей, представляет TikTok. Эту соцсеть блокируют многие страны, а в самом Китае её и вовсе нет. Однако TikTok очень популярен у нас, поскольку делает популярность среди масс легко достижимой целью. Достаточно снять что-то абсурдное, глупое или нелепое, и это может «залететь» в топ. Взгляните на контент в нашем TikTok – сплошное безобразие, кретинизм и моральная деградация.

Любители соцсети утверждают, что алгоритмы учитывают ваши пристрастия и показывают тот контент, который вы обычно смотрите. Но это не совсем так. Почему я должен смотреть на местного мяукающего кретина «Томаса Шелби», который способен заработать месячную зарплату журналиста всего за одну неделю, а то и за пару дней? Зачем мне навязывают эфир, где курящая мадам «троллит» работающих женщин, рассказывая, что уже пять лет не работает, а получает фактическую зарплату от нескольких «фанатов»? Даже те, кто страдает олигофренией, ведут в TikTok свой контент, где само собой ничего путного, кроме дебилизма, предложить не могут, и тоже зарабатывают на этом деньги, поскольку, к сожалению, пользуются симпатией широкой аудитории. И конечно, я не против того, чтобы каждый человек, хотя бы ненадолго, мог почувствовать себя «звездой», но проблема в том, что под влиянием этих «звезд» общество стремительно деградирует. Поскольку дурной пример заразителен…

Сегодня часто можно услышать, как всё изменилось в худшую сторону. Нет больше прежнего менталитета, а старейшины перестали играть главенствующую роль в жизни общества. Молодые перестали уважать старших, мужчины – женщин, рассматривая каждую в роли самки. Да и женщины хороши: все чаще можно встретить тех, кто в стремлении выглядеть более привлекательной, сексуальной и желанной, перегибает палку. И беда в том, что замужние соревнуются в этом с девушками, забывая, что выбор свой они уже сделали… А улицы столицы превратились в «силиконовую долину». Но как заблуждаются девушки, полагая, что их утиные губы могут стать счастливым билетом в красивую жизнь. И каждый день задаются новые тренды, один уродливее другого. И массы слепо следуют за ними. Соцсети превратили нас в общество потребителей: люди покупают больше товаров и услуг, чем требуется для жизни. Жадность овладела их разумом.

Мы часто равняемся на Запад, но забываем, что их «революции» происходили не за 30 лет, на это уходили многие годы. Мы же, разорвав все «оковы» прошлого, так и не смогли найти золотую середину.

Вопрос стиля и одежды действительно является личным, и каждый имеет право одеваться так, как ему удобно и комфортно. Не должно быть никаких предвзятых представлений о том, какой тип одежды подходит для мужчин или женщин. Да, мы сегодня стали жить лучше и выглядеть красивее, но многие перепутали эстетику с вульгарностью. Похабщина, «майклджексоновские» носы, создание иллюзии красивой картинки – всё это внедрилось в нашу повседневную жизнь. И самое печальное – ситуация навряд ли улучшится, пока мы не отгородимся от «дикости» TikTok и не зададимся вопросом: «D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?» (Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?).

Лишь помня наше прошлое и корни, мы сможем правильно воспитать будущие поколения и передать им то ценное, чем овладели сами, чтобы они смогли справиться с вызовами времени и защитить своих детей от разрушающей силы…

Максуд Салимов