Начал функционировать Волонтерский центр COP29 (фото)

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В целях эффективной организации работы с волонтерами в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября этого года, сегодня состоялась церемония открытия Волонтерского центра COP29.

В мероприятии приняли участие президент COP29 Мухтар Бабаев, председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова, представители СМИ и другие гости.

В рамках церемонии открытия гости ознакомились с работой центра и с созданными здесь условиями. Было подчеркнуто, что центр будет обеспечивать инклюзивную среду для эффективного повышения навыков волонтеров и продвижения культуры сотрудничества.

Было отмечено, что всего за один день для участия в программе обратились свыше 9 тысяч кандидатов, что является рекордным показателем по сравнению с тенденциями заявок на проводимые в стране мероприятия.

Выступая на мероприятии, Мухтар Бабаев пожелал участникам успехов в отборочных турах и отметил, что Азербайджан делает ставку на национальный человеческий капитал и молодых специалистов в рамках миссии COP29 и борьбы с климатическими вызовами.