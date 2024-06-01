Нусрет Сулейманов: Чтобы внести свой вклад в борьбу с изменением климата, нам необходимо решить проблему мин

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Приобретший большой опыт в сфере разминирования и продолжающий его наращивать Азербайджан готов поделиться этим опытом с другими странами, страдающими от той же проблемы, заявил заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Нусрет Сулейманов в своем выступлении по итогам 3-й Международной конференции по гуманитарному разминированию на тему «Снижение воздействия мин на окружающую среду – Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего».

«Приобретение этих знаний и опыта обошлось нам очень дорого» – сказал он.

Говоря о смертельных последствиях мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), представитель администрации президента заявил: «Мины и неразорвавшиеся боеприпасы убивают людей независимо от их национальности. Мы не зря называем их «семенами смерти». Они убивают и людей, и нашу планету. Это серьезная угроза для воды, воздуха и почвы, а также для нашей жизни. В то время, когда в мире растет число конфликтов, мы должны вместе вести борьбу с последствиями войн. Самыми ужасными из этих последствий являются мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Народы стран, представленных на этой конференции, хорошо знакомы с этой ужасной реальностью».

Подчеркнувший, что этот вопрос будет находиться в центре внимания на COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане, Нусрет Сулейманов сказал: «Известно, что конференция COP29 пройдет в этом году в Азербайджане. Как страна, принимающая COP29, на этой конференции наряду с вопросом изменения климата, мы считаем своим долгом поднять проблему мин. Чтобы внести свой вклад в борьбу с изменением климата, нам необходимо решить проблему мин. В то время, как мы с нетерпением ждем Саммита будущего в Нью-Йорке, Всемирного градостроительного форума (WUF12), который пройдет в Египте, и мероприятия COP29, которое пройдет в Баку, привлекая внимание к взаимосвязи между этими двумя вызовами, мы полны решимости бороться с ними».

Отметив, что на 3-й Международной конференции по гуманитарному разминированию состоялись полезные дискуссии относительно ущерба от мин и неразорвавшихся боеприпасов и успешной борьбы с этой бедой, Нусрет Сулейманов сказал: «Эта двухдневная конференция была полезна для всех нас в плане обмена знаниями и опытом. Конференция создала прекрасную возможность не только для оценки серьезности этой проблемы, но и наращивания наших усилий, осознавая наличие выхода из этой ситуации. Уверен, что мы встретимся снова в следующем году для обсуждения наших достижений для того, чтобы сделать нашу планету более безопасной и зеленой как для нас самих, так и для нынешнего и будущих поколений».