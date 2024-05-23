«Не судите о нас по тому, что у нас есть». Что сказал Алиев в интервью Euronews? (видео)

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Телеканал Euronews подготовил репортаж, посвященный предстоящей в Баку конференции COP29. Журналисты в рамках Петерсбергского климатического диалога, который состоялся в апреле этого года в Берлине, также поговорили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев призвал страны-производители нефти платить больше за решение глобальных климатических проблем.

«Солидарность является неотъемлемой частью финансирования и того, как мы добьемся успеха. Каждая страна, в зависимости от своих финансовых возможностей и в зависимости от повестки дня, должна выполнять свою часть работы».

Президент Алиев рассказал об амбициях страны в связи с COP29:

«Мы хотим создать среду, которая будет комфортна для всех сторон. У нас есть большой опыт наведения мостов в движении неприсоединения».

Он также подчеркнул важность приграничного сотрудничества, сказав:

«Мы активно работаем со странами Европейского Союза. Мы подписали декларацию о стратегическом партнёрстве».

На прошлогодней конференции COP28 в ОАЭ вопросы добычи и использования ископаемого топлива доминировали в повестке дня. Президент Алиев считает позитивным сдвигом тот факт, что во главе COP стоят страны, производящие ископаемое топливо, и надеется, что это поможет переходу.

«Не судите о нас по тому, что у нас есть. А судите по тому, как мы обращаемся с тем, что у нас есть, по нашим планам», – добавил он.

«Мы уже работаем со многими нефтедобывающими странами в целях создания пакета солидарности в преддверии COP», – отметил президент.