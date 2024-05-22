ЕС сотрудничает с правительством Азербайджана для успешного проведения СОР29

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Европейский Союз работает с правительством Азербайджана для успешного проведения СОР29.

Об этом заместитель главы представительства Европейского Союза в Азербайджане Золтан Салаи заявил в ходе мероприятия «COP29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы» в Университете ADA, передает Report.

По его словам, Евросоюз готов предложить пути и планы для эффективной реализации целей COP, оказывать поддержку Азербайджану в продвижении его климатической политики в области транспорта, промышленности и природоохранных решений.