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«Бешикташ» может возглавить тренер с мировым именем

«Бешикташ» может возглавить тренер с мировым именем

Португальскому тренеру Жозе Моуринью предложили возглавить турецкий «Бешикташ».

«Встретил Моуринью в Стамбуле, и он поприветствовал наше предложение. Я сказал ему, что хочу увидеть его в «Бешикташе». Моуринью сказал, что хотел бы снова встретиться в Италии», — заявил президент турецкого клуба Хусейн Юджель Sporx.

Последней командой португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу конференций.

Также он тренировал «Порту», «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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