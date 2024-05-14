Брюссель приветствует диалог между Баку и Ереваном |
Кулеба поблагодарил Байрамова за помощь Азербайджана (обновлено) |
США верят в заключение мира между Баку и Ереваном |
Мирные жители покидают Харьков (видео) |
Иванишвили отказал помощнику Блинкена во встрече |
Протесты в Тбилиси проходят в спокойной обстановке (обновлено, видео) |
Талгат Калиев: Встреча Байрамова с Мирзояном может стать исторической |
Сейсмологи зафиксировали извержение вулкана в Азербайджане (фото) |
Кобахидзе пообещал принятие закона об иноагентах |
Главное COP29

Состоялось обсуждение участия пакистанской молодежи в COP29

Состоялось обсуждение участия пакистанской молодежи в COP29

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с председателем молодежной программы премьер-министра Пакистана Раной Машхуд Ахмад Ханом. Об этом пакистанский чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

В ходе встречи стороны обсудили участие пакистанской молодежи в COP29, а также климатические инициативы, продвигаемые молодежью, ее участие в принятии решений по вопросам климата.

Теги:
Из этой рубрики
Состоялось обсуждение участия пакистанской молодежи в COP29
COP29

Состоялось обсуждение участия пакистанской молодежи в COP29

2024/05/14, 00:49