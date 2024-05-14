Состоялось обсуждение участия пакистанской молодежи в COP29

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Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с председателем молодежной программы премьер-министра Пакистана Раной Машхуд Ахмад Ханом. Об этом пакистанский чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

В ходе встречи стороны обсудили участие пакистанской молодежи в COP29, а также климатические инициативы, продвигаемые молодежью, ее участие в принятии решений по вопросам климата.