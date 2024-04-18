Израильские гимнастки пропустят турнир в Баку из-за эскалации на Ближнем Востоке

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Израильские гимнастки отказались от участия в этапе Кубка мира в Баку из-за обострения отношений между Израилем и Ираном. Об этом сообщает «Спутник».

Израильские гимнастки должны были выступить на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который состоится 19-21 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. Ожидалось, что в турнире примут участие как групповая команда Израиля, так и Дарья Атаманов и Даниэла Мунтис в индивидуальном зачете.

Однако из-за недавнего обострения отношений между Израилем и Ираном израильская федерация гимнастики предпочла пропустить Кубок мира в Баку.