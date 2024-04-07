Эмин Агаларов опроверг фейки об эмиграции из России (видео) |
Армяне открыли огонь по нашим позициям |
Сотрудники «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела |
Мирзоян рассказал, по каким вопросам не могут договориться Баку и Ереван |
МИД Азербайджана обеспокоен задержанием Греты Тунберг |
Зеленский поддержал скандальную инициативу Макрона: «Как мы можем отказываться?» |
В Госдуме заявили, что Пашинян ведет Армению по пути Украины |
Грузовик опрокинулся на проспекте Гейдара Алиева и разлил битум (видео) |
CNN: Прямой удар Ирана по территории Израиля – один из худших сценариев, к которому готовятся США |
Главное Спорт

На турнире претендентов Ниджат Абасов поделил очки с представителем США

На турнире претендентов Ниджат Абасов поделил очки с представителем США

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и американец Хикару Накамура сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов по шахматам.

Соревнования проходят в канадском Торонто, уточняет «Репорт».

Также в третьем туре сыграли вничью россиянин Ян Непомнящий и представитель Индии Доммараджу Гукеш, представитель Франции Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана из США. Индиец Рамешбабу Прагнанандха черными фигурами победил соотечественника Гуджрати Видит.

После трех туров Непомнящий, Гукеш и Каруана набрали по 2 очка, Видит и Прагнанандха – по 1,5 очка, Накамура, Фируджа и Абасов – по 1.

В четвертом туре Н.Абасов сыграет с А.Фируджей, Непомнящий – с Видитом, Каруана – с Гукешем,а Прагнанандха – с Накамурой.

Теги:
Из этой рубрики
Японский этап Ф-1 завершился победой Ферстаппена
Спорт

Японский этап Ф-1 завершился победой Ферстаппена

2024/04/07, 12:04
На турнире претендентов Ниджат Абасов поделил очки с представителем США
Спорт

На турнире претендентов Ниджат Абасов поделил очки с представителем США

2024/04/07, 09:54
Французский олимпиец упал на глазах у Макрона
Спорт

Французский олимпиец упал на глазах у Макрона

2024/04/05, 16:03
МОК запретил российскому борцу выступать в Баку
Спорт

МОК запретил российскому борцу выступать в Баку

2024/04/04, 21:04
ФК "Карабах" получил от УЕФА 1,7 миллиона евро
Спорт

ФК «Карабах» получил от УЕФА 1,7 миллиона евро

2024/04/04, 17:12
В Швеции объявили дату прощального матча Ибрагимовича
Спорт

В Швеции объявили дату прощального матча Ибрагимовича

2024/04/04, 01:00
Азербайджанские гандболистки проиграли Северной Македонии (фото)
Спорт

Азербайджанские гандболистки проиграли Северной Македонии (фото)

2024/04/03, 22:52
Наши футболистки с крупным счетом проиграли Черногории
Спорт

Наши футболистки с крупным счетом проиграли Черногории

2024/04/03, 21:16
Чисора дает советы Тайсону Фьюри перед боем с Усиком
Спорт

Чисора дает советы Тайсону Фьюри перед боем с Усиком

2024/04/03, 00:03