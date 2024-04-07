На турнире претендентов Ниджат Абасов поделил очки с представителем США

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и американец Хикару Накамура сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов по шахматам.
Соревнования проходят в канадском Торонто, уточняет «Репорт».
Также в третьем туре сыграли вничью россиянин Ян Непомнящий и представитель Индии Доммараджу Гукеш, представитель Франции Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана из США. Индиец Рамешбабу Прагнанандха черными фигурами победил соотечественника Гуджрати Видит.
После трех туров Непомнящий, Гукеш и Каруана набрали по 2 очка, Видит и Прагнанандха – по 1,5 очка, Накамура, Фируджа и Абасов – по 1.
В четвертом туре Н.Абасов сыграет с А.Фируджей, Непомнящий – с Видитом, Каруана – с Гукешем,а Прагнанандха – с Накамурой.